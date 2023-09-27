ФНС назначила блогеру Чекалиной штраф в размере 124 миллиона рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала блогера Валерию Чекалину — Лерчек на 124 миллиона рублей за неуплату налогов, пишут «Известия».

ФНС затребовала максимально возможный штраф, составляющий 40% от налоговой недоимки в 311 миллионов рублей, которую Лерчек самостоятельно погасила ранее. По словам адвоката блогера, Чекалина уже направила ходатайство в Следственный комитет РФ с просьбой разблокировать арестованные счета, чтобы она смогла внести платежи в счет оплаты штрафа.

О возбуждении уголовного дела против Чекалиной и ее супруга стало известно весной 2023 года. Им предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму порядка 300 миллионов рублей. По информации следствия, Лерчек работала как индивидуальный предприниматель на упрощенной системе налогообложения. Доход бизнесменов с этим налоговым режимом не может превышать 150 миллионов рублей в год. Оказалось, что реальная сумма, поступающая в кошелек семьи, в разы выше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужу Лерчек выставили задолженность в почти два млн рублей.