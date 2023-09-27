ФНС назначила блогеру Чекалиной штраф в размере 124 миллиона рублей

Сможет ли интернет-знаменитость закрыть задолженность?
Фото: Григорьев Максим / ТАСС
Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала блогера Валерию Чекалину — Лерчек на 124 миллиона рублей за неуплату налогов, пишут «Известия».
ФНС затребовала максимально возможный штраф, составляющий 40% от налоговой недоимки в 311 миллионов рублей, которую Лерчек самостоятельно погасила ранее. По словам адвоката блогера, Чекалина уже направила ходатайство в Следственный комитет РФ с просьбой разблокировать арестованные счета, чтобы она смогла внести платежи в счет оплаты штрафа.
О возбуждении уголовного дела против Чекалиной и ее супруга стало известно весной 2023 года. Им предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму порядка 300 миллионов рублей. По информации следствия, Лерчек работала как индивидуальный предприниматель на упрощенной системе налогообложения. Доход бизнесменов с этим налоговым режимом не может превышать 150 миллионов рублей в год. Оказалось, что реальная сумма, поступающая в кошелек семьи, в разы выше.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужу Лерчек выставили задолженность в почти два млн рублей.
- 26 сент
- Снова проблемы с налоговой: мужу Лерчек выставили задолженность в почти два млн рублей
- 31 авг
- На блогера Лерчек подали иск на 22 миллиона рублей
- 29 авг
- Адвокат Чекалиных заявил о передаче дела блогеров в центральный аппарат СК
- 23 авг
- Дети блогеров Чекалиных будут учиться в школе за два миллиона рублей в год
- 14 авг
- Блогер Лерчек не явилась на заседание по изменению меры пресечения
- 10 авг
- Ресурсы в потоке: ведение блога могут признать экономической деятельностью
- 24 июл
- Прокуратура обжаловала решение суда об отказе в домашнем аресте для Чекалиной
- 21 июл
- Суд не стал отправлять блогера Лерчек под домашний арест
- 14 июл
- Суд отложил заседание по изменению меры пресечения блогеру Лерчек
- 14 июл
- Артем и Валерия Чекалины раскаялись в суде и полностью признали свою вину
56%
0.26 101.98
-0.01
Нашли ошибку?