ФНС назначила блогеру Чекалиной штраф в размере 124 миллиона рублей

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 20 0

Сможет ли интернет-знаменитость закрыть задолженность?

ФНС назначила блогеру Чекалиной штраф в размере 124 миллиона рублей

Фото: Григорьев Максим / ТАСС

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала блогера Валерию Чекалину — Лерчек на 124 миллиона рублей за неуплату налогов, пишут «Известия».

ФНС затребовала максимально возможный штраф, составляющий 40% от налоговой недоимки в 311 миллионов рублей, которую Лерчек самостоятельно погасила ранее. По словам адвоката блогера, Чекалина уже направила ходатайство в Следственный комитет РФ с просьбой разблокировать арестованные счета, чтобы она смогла внести платежи в счет оплаты штрафа.

О возбуждении уголовного дела против Чекалиной и ее супруга стало известно весной 2023 года. Им предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму порядка 300 миллионов рублей. По информации следствия, Лерчек работала как индивидуальный предприниматель на упрощенной системе налогообложения. Доход бизнесменов с этим налоговым режимом не может превышать 150 миллионов рублей в год. Оказалось, что реальная сумма, поступающая в кошелек семьи, в разы выше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужу Лерчек выставили задолженность в почти два млн рублей.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
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