«Неутешительная реальность»: США открывают новые фронты против РФ из-за Украины
Al-Watan: США открывают новые фронты против РФ из-за провала Украины
Фото: www.globallookpress.com / Spc. Elizabeth MacPherson
Ставка на Киев не сыграла, потому что очевидную разницу между российской и украинской армией заметили, наконец, и американцы. Как Вашингтон принял неудачу?
США открывают новые фронты против России из-за провала Украины в зоне боевых действий. Как пишет издание Al-Watan, американская администрация работает на территории Молдавии и на Южном Кавказе.
«Штаты сталкиваются с неутешительной реальностью. В связи с этим американская администрация приступила к открытию новых фронтов против России — на территории Молдавии и на Южном Кавказе», — пишет автор материала.
Стойкость российских войск застала Вашингтон врасплох: ни поставка оружия, ни обучение украинских боевиков, ни даже контрнаступление не дало Западу того результата, на который он надеялся.
Теперь главная задача США — подорвать потенциал России. Именно для этого создаются новые «горячие точки» вокруг ее территории. Ставка на Украину не сыграла, пишет автор статьи, потому что очевидную разницу между российской и украинской армией заметили, наконец, и американцы.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как в США оценили шансы ВСУ без западной помощи.
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