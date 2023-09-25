«Захвачена и повержена»: в США оценили шансы ВСУ без западной помощи

Белый дом потратил на Украину уже свыше 110 миллиардов долларов с начала СВО. И останавливаться на этом не собирается.

Без помощи со стороны Вашингтона Киев бы уже давно потерпел поражение на поле боя. Об этом заявил отставной главком армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.

«Без такой помощи, думаю, Украина бы уже наверное была захвачена, повержена», — прокомментировал Ходжес в интервью телеканалу СВS.

Отставной генерал добавил, что потери Киева могли бы быть еще больше, если бы не поставки Запада.

Бывший главнокомандующий ВС США обратил внимание, что администрация президента Джо Байдена, по его мнению, не смогла донести до населения, на что именно уходят их налоги.

С начала спецоперации Белый Дом выделил Украине свыше 110 миллиардов долларов. Недавно администрация американского президента запросила у Конгресса дополнительные 24 миллиарда на последний квартал 2023 года. Подконтрольная республиканцам палата представителей США все четче обозначает свое несогласие по вопросу оказания помощи киевскому режиму.

РФ направляла странам НАТО ноту из-за поставок оружия Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие военную помощь ВСУ, станут для российской армии «законной целью». Подчеркивалось также, что поставка вооружения украинским националистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт.

Ранее 5-tv.ru писал, что западные ракеты оказались слабы против российских РЭБ.