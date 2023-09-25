«Захвачена и повержена»: в США оценили шансы ВСУ без западной помощи

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21 0

Экс-главком ВС США Ходжес: Украина потерпела бы поражение без помощи Штатов

«Захвачена и повержена»: в США оценили шансы ВСУ без западной помощи

Фото: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Белый дом потратил на Украину уже свыше 110 миллиардов долларов с начала СВО. И останавливаться на этом не собирается.

Без помощи со стороны Вашингтона Киев бы уже давно потерпел поражение на поле боя. Об этом заявил отставной главком армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.

«Без такой помощи, думаю, Украина бы уже наверное была захвачена, повержена», — прокомментировал Ходжес в интервью телеканалу СВS.

Отставной генерал добавил, что потери Киева могли бы быть еще больше, если бы не поставки Запада.

Бывший главнокомандующий ВС США обратил внимание, что администрация президента Джо Байдена, по его мнению, не смогла донести до населения, на что именно уходят их налоги.

С начала спецоперации Белый Дом выделил Украине свыше 110 миллиардов долларов. Недавно администрация американского президента запросила у Конгресса дополнительные 24 миллиарда на последний квартал 2023 года. Подконтрольная республиканцам палата представителей США все четче обозначает свое несогласие по вопросу оказания помощи киевскому режиму.

РФ направляла странам НАТО ноту из-за поставок оружия Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие военную помощь ВСУ, станут для российской армии «законной целью». Подчеркивалось также, что поставка вооружения украинским националистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт.

Ранее 5-tv.ru писал, что западные ракеты оказались слабы против российских РЭБ.

Тема:
Спецоперация
25 сент
В США назвали регионы, от которых придется отказаться Украине ради мира
25 сент
В США предупредили Украину о потере военных аэродромов
25 сент
В украинский плен попал бывший мэр города Пермского края Третьяков
25 сент
«Бесполезны для Украины»: западные ракеты оказались слабы против российских РЭБ
25 сент
Момент падения украинской ракеты попал на видео
25 сент
В РВИО призвали судить западных чиновников, поддерживающих неонацизм
25 сент
Расслабиться не дают: артиллеристы армии России громят боевиков ВСУ под Артемовском
25 сент
ВКС РФ уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме под Днепропетровском
25 сент
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВСУ
25 сент
СМИ узнали о доставке на Украину первых танков Abrams в рамках помощи от США
+15° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.15
0.11 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:16
Умер основатель группы The Association Терри Киркман
21:09
«Вендетта настигнет»: жена Хайдарова обратилась в Генпрокуратуру из-за угроз
20:58
В США назвали регионы, от которых придется отказаться Украине ради мира
20:49
Стали известны подробности смерти главаря сицилийской мафии «Коза ностра» Маттео Денаро
20:40
Срывало крыши: сильнейший ураган ударил по Норильску
20:31
Пассажир летевшего из Петербурга самолета скончался после потасовки на борту

Сейчас читают

Танкеры встали: запрет на экспорт дизтоплива из России заставляет «сушить весла»
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»
Время шиковать: блогер Helen Yes отпраздновала день рождения за 15 миллионов

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России