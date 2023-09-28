Перестанут существовать: какое оружие России держит в страхе весь мир

Чем российские войска превосходят вооруженные силы других стран?

Арсенал российской армии является достаточно обширным. При соответствующих производственных мощностях к 2025 году войска обеспечат значительным количеством современного оружия, из-за чего Россия будет доминировать над странами НАТО, заявил 5-tv.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Российские войска обладают прорывными технологиями, среди которых, например, есть гиперзвуковой комплекс «Кинжал», против которого бессильна любая оборона НАТО. Также в арсенале — гиперзвуковой комплекс «Авангард» с ракетой «Сармат», который уже несет боевое дежурство.

Названы три главных достоинства новой тяжелой ракеты «Сармат»

Сухопутные войска Российской Федерации

По мнению Кнутова, лучшим образом показали себя танки Т-90М «Прорыв». После доработки и модернизации этим машинам нет равных.

«Они способны решать задачи в таких условиях, в которых ни одна другая боевая машина не справится. У них есть и защита от ракет, снарядов, и динамическая защита. Это техника завтрашнего дня, которая превосходит все, что действует в зоне спецоперации», — объяснил эксперт.

Также он отметил эффективность гаубиц. Например, «Коалиция-СВ», которые сейчас поступает на фронт.

Все характеристики, которыми они обладают, позволяют сказать, что это лучшие гаубицы в мире. Дальность их работы достигает 70 километров, в то время как западные гаубицы стреляют до 55-60 километров.

Российские ВВС

Среди истребителей Кнутов выделил Су-33, Су-34 и Су-57. Последний, по мнению специалиста, несколько раз совершал полеты вглубь Украины, а противник даже не фиксировал этого.

«Зенитно-ракетные комплексы показывают себя очень хорошо. Это, например, „Бук“, „Панцирь-С-1“ и С-400 „Триумф“», — добавил эксперт.

Высокую эффективность показали беспилотники «Орлан-10», которые имеют возможность лазерной подсветки и показывают эффективность при уничтожении наиболее значимых и опасных целей противника. Также в арсенале армии имеются зенитно-ракетные комплексы, которые обладают дальностью стрельбы до 120 километров и могут наводить каждую ракету индивидуально на конкретные цели.

Военно-морской флот России

«Царями» подводного флота России эксперт назвал «Борей» и «Ясень». Они вскоре будут способны нести гиперзвуковые ракеты «Циркон».

В случае начала гипотетического конфликта между Россией и США «Ясень» сможет нанести ядерный удар по Вашингтону. Сейчас на вооружении страны уже стоят четыре таких субмарины, каждая из которых оснащена уникальными гиперзвуковыми ракетами, перехватить которые практически невозможно.

Торпеда Судного дня «Посейдон»

Этот беспилотный глубоководный аппарат с ядерной установкой на борту вызывает серьезную панику на Западе. «Посейдон» предназначен для ударов по побережью потенциального противника ядерным зарядом повышенной мощности.

Оружие судного дня: эксперт раскрыл характеристики первых изготовленных «Посейдонов»

«Если мы ведем речь об уничтожении авианосных групп, одной торпеды будет достаточно, чтобы эта группа перестала существовать», — отметил Кнутов.

Более того, «Посейдон» не попадает под ограничения, связанные с международными договорами. Это действительно оружие Судного дня, которое способно изменить ситуацию в случае возникновения конфликта между Россией и Западом.

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