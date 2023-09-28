«Система с куполами»: в России модернизировали подавитель дронов ЛПД-801
В России модернизировали подавитель дронов ЛПД-801
Фото, видео: 5-tv.ru
К ружью против беспилотников, которое и без того не знает аналогов, придумали новые конструктивные решения.
Наши разработчики постоянно совершенствуют устройства, которые так необходимы военнослужащим в зоне СВО. Петербургская лаборатория противодействия промышленному шпионажу в очередной раз модернизировала подавитель дронов ЛПД-801.
К ружью против беспилотников, которое и без того не знает аналогов, придумали новые конструктивные решения. Теперь это целая система по защите бойца.
«Еще особенность — это наша антенная система. Если посмотрите подавители, которые использует противник, у них отдельные антенны, это очень сильно сказывается на весе. У нас все антенны соединены в одну. <…> Кроме этого, к нему сейчас еще идет обнаружитель, который дает нам „глаза“ и мы видим дрон на километр. Кроме этого, к ЛПД идет совместная система с куполами для защиты от FPV», — говорит гендиректор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко.
Кроме названных преимуществ, подавитель беспилотников, в отличие от подобных ему ружей, — суперлегкий — всего 3,5 килограмма. И небольшого размера, что крайне важно на поле боя.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что FPV-дрон «Упырь» начали применять в зоне спецоперации на Украине.
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