ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
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Попытка атаки была успешно отражена около девяти часов вечера.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Очередной украинский беспилотник самолетного типа был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что вражеский объект был уничтожен около 21:00 по московскому времени.
Киевский режим регулярно предпринимает попытки совершить атаки по российским объектам с помощью беспилотников. Наши системы ПВО успешно их предотвращают.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое оружие России держит в страхе весь мир.
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