Без шансов: что случилось с американским БПЛА после «встречи» с ЗРК «Тор»

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ЗРК «Тор» ликвидировал американский БПЛА в зоне спецоперации

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Спецоперация Украинское контрнаступление Украинский кризис

Военнослужащие круглосуточно сканируют небо, засекая любые воздушные цели.

А с украинскими беспилотниками на купянском направлении эффективно борются зенитно-ракетные комплексы «Тор». Военнослужащие круглосуточно сканируют небо, засекая любые воздушные цели.

Как только враг обнаружен, по нему выпускается ракета. В данном случае засекли пролет американского дрона-камикадзе.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, как российские артиллеристы громят позиции ВСУ на северском направлении.

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