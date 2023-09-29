Украинская ракета попала в гостиницу в Енакиево в ДНР

Ракета, выпущенная украинскими боевиками, попала в гостиницу в городе Енакиево донецкой Народной республики (ДНР), сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Ракета прилетела не куда-нибудь, а в гостиницу, где живут ленинградские строители, восстанавливающие город. <… > Жертв нет», — сообщил он.

Он отметил, что таким способом боевики пытались испортить празднование Дня воссоединения Новороссии и Донбасса с Россией, однако не вышло. Ведь новые регионы продолжают восстановление городов, невзирая ни на какие попытки запугивая со стороны киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что артиллерия добровольческого корпуса РФ отбивает атаку ВСУ на артемовском направлении.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.