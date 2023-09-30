Очередная попытка: Зеленский согласовал с США новое наступление ВСУ

РИА Новости: Зеленский согласовал с США новое наступление ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick
Каких целей намерен добиться президент Украины?
Владимир Зеленский согласовал с западными кураторами из США и Европы план нового наступления украинской армии. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что для реализации плана в Николаевской области сосредоточена ударная группа морпехов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Националистам поставили задачу форсировать Днепр в начале октября.
«Одновременно спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС», — заявил источник.
Сообщается, что очередная авантюра Зеленского должна убедить Запад в способности ВСУ вернуть утерянные территории. Однако там сомневаются, что она принесет хоть какой-то результат.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киев прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он провел переговоры с Владимиром Зеленским.
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