Очередная попытка: Зеленский согласовал с США новое наступление ВСУ

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

РИА Новости: Зеленский согласовал с США новое наступление ВСУ

Очередная попытка: Зеленский согласовал с США новое наступление ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick

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Тема:
Спецоперация

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Владимир Зеленский согласовал с западными кураторами из США и Европы план нового наступления украинской армии. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что для реализации плана в Николаевской области сосредоточена ударная группа морпехов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Националистам поставили задачу форсировать Днепр в начале октября.

«Одновременно спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС», — заявил источник.

Сообщается, что очередная авантюра Зеленского должна убедить Запад в способности ВСУ вернуть утерянные территории. Однако там сомневаются, что она принесет хоть какой-то результат.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киев прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он провел переговоры с Владимиром Зеленским.

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