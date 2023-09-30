ВС РФ нанесли из «Искандера» удар по району погрузки украинских боевиков — видео
ВС РФ нанесли из «Искандера» удар по району погрузки украинских боевиков
Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru
Удар был нанесен в районе населенного пункта Украинка.
Российские военные нанесли огневой удар по району погрузки 38-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» в районе населенного пункта Украинка. Соответствующие эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Кроме того, в распоряжении 5-tv.ru появились кадры удара из «Искандера» по району сосредоточения 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, российские бойцы ликвидировали три склада оружия и 25 украинских БПЛА.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
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