ВС РФ нанесли из «Искандера» удар по району погрузки украинских боевиков — видео

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 97 0

ВС РФ нанесли из «Искандера» удар по району погрузки украинских боевиков

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Удар был нанесен в районе населенного пункта Украинка.

Российские военные нанесли огневой удар по району погрузки 38-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» в районе населенного пункта Украинка. Соответствующие эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Кроме того, в распоряжении 5-tv.ru появились кадры удара из «Искандера» по району сосредоточения 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, российские бойцы ликвидировали три склада оружия и 25 украинских БПЛА.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Тема:
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