«Страшная цена»: названа страна, которая лишится всего из-за Украины

Положение этого государства на мировой арене вызывает беспокойство не только у экономистов. Почему стране важно одуматься и сменить риторику?

Германия совсем скоро рискует заплатить большую цену за антироссийскую политику. Таким мнением в публичном поле поделился историк Тарик Сирил Амар в беседе с The Newsweek.

Страна лишится всего из-за Украины

Только за последнее время дипломаты столкнулись сразу с несколькими вопиющими выходками со стороны коллег из ФРГ. Больше всего вопросов вызвало поведение Олафа Шольца, отказавшегося от рукопожатия с Сергеем Лавровым. Параллельно с этим Германия предпринимает попытки обострить ситуацию с санкциями, но выходит посредственно.

По словам Амара, пока в Европе твердят, что Россия должна «потерпеть поражение» на Украине, несмотря на то, что является одной из сильнейших держав, истинная опасность исходит именно от Германии. Отсутствие веры в нужный для страны исход буквально вынуждает правительство принимать все более непопулярные решения, настраивая против себя народ, выразил мнение историк.

По его словам, немецкая модель управления переживает двойной кризис: в экономике и в политике. Три из причин проистекают из украинского конфликта, подметил Амар.

«Во-первых, широко распространилось мнение, что Берлин пожертвовал собственными жизненно важными интересами в угоду стратегии Запада. Во-вторых, вызывает сильное беспокойство слишком большая потеря суверенитета. А в-третьих, последствия рецессии и экономического спада также тревожат», — перечислил Амар.

Усугубляет критическое положение Германии на мировой арене возможная эскалация конфликта между РФ и США. В случае, если проблемы действительно начнутся, ФРГ окажется одной из стран на острие ножа, которой придется туго.

«За послушное следование западной политике в отношении Москвы и Пекина Берлину придется заплатить страшную цену», — резюмировал историк.

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия намерена сократить расходы на украинских беженцев вдвое.