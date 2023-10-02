«Кто хочет, остается на Родине»: Бузова осадила сбежавших из России артистов
Ольга Бузова высказалась о сбежавших из России артистах
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
Знаменитость категорично высказалась про артистов, которые сбежали из России.
Певица и телеведущая Ольга Бузова на закрытом пресс-показе нового кино-клипа на песню «Позови» затронула тему уехавших из России артистов. Знаменитость заметила, что к этим скандалам никакого отношения не имеет.
«Все те, кто хочет находиться в России, на Родине, остаются на Родине», — лаконично «отрезала» певица.
Бузова добавила, что сама никуда уезжать не собирается.
«Я никуда не уезжала, только на съемки для вас же. <…> У меня сейчас три проекта в трех огромных странах: в ЮАР, в Белоруссии, в России. Все для людей, для того, чтобы вы смотрели мои проекты на телевидении», — обратилась артистка к поклонникам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими откровенными подробностями Ольга Бузова поделилась из своей личной жизни.
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