«Кто хочет, остается на Родине»: Бузова осадила сбежавших из России артистов

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 27 0

Ольга Бузова высказалась о сбежавших из России артистах

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Знаменитость категорично высказалась про артистов, которые сбежали из России.

Певица и телеведущая Ольга Бузова на закрытом пресс-показе нового кино-клипа на песню «Позови» затронула тему уехавших из России артистов. Знаменитость заметила, что к этим скандалам никакого отношения не имеет.

«Все те, кто хочет находиться в России, на Родине, остаются на Родине», — лаконично «отрезала» певица.

Бузова добавила, что сама никуда уезжать не собирается.

«Я никуда не уезжала, только на съемки для вас же. <…> У меня сейчас три проекта в трех огромных странах: в ЮАР, в Белоруссии, в России. Все для людей, для того, чтобы вы смотрели мои проекты на телевидении», — обратилась артистка к поклонникам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими откровенными подробностями Ольга Бузова поделилась из своей личной жизни.

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