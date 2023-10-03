«Я его визуализировала»: Ольга Бузова рассказала, каким будет ее будущий муж
Ольга Бузова не собирается выходит замуж за спортсмена, артиста или блогера
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Артистка уже «обожглась» в отношениях со знаменитостями и уверена — такого опыта ей больше не нужно.
О своем будущем муже пофантазировала певица и телеведущая Ольга Бузова на закрытом пресс-показе нового кино-клипа на песню «Позови».
«Что касается будущего мужа, вот смотрите, даже в этой работе „Позови“ я на самом деле его визуализировала. Это, заметьте, не спортсмен, не танцор, не блогер, не артист. Это умный, высокий, красивый мужчина. Меценат, бизнесмен, выходит в общество, собирает акционеров, чтобы представить свой продукт — нейросети», — поделилась сложившимся образом идеального спутника жизни знаменитость.
Певица заметила, что нужно правильно формулировать свои мысли, потребности и желания. И поделилась с прессой наболевшим.
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«Был период очень сложный для меня после развода, когда я очень хотела полюбить. Я даже снималась в шоу „Замуж за Бузову“. И я очень сильно боялась. У меня была мысль, я думала, что никогда не смогу полюбить. И я говорила только об этом: „Я хочу полюбить, я хочу полюбить“. Мне казалось, что после такой травмы, не смогу испытать чувства», — с дрожью в голосе рассказала певица.
Бузова заметила, что в тот период неправильно сформулировала свое желание.
«Я просто хотела полюбить. Вот полюбила, а меня — нет. Поэтому сейчас очень важно действительно правильно формулировать свои мысли, свои желания. Я хочу любовь. <…> Потому что не может быть любовь невзаимной. Значит, это не любовь. Это издевательство над одним из партнеров», — заключила исполнительница.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими откровенными подробностями из личной жизни поделилась Ольга Бузова.
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