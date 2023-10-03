«Я нервничала, очень сильно»: Бузова рассказала о первом опыте эротических съемок
Бузова призналась, что постельная сцена в клипе «Позови» стала для нее первой
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Для певицы подобный опыт был очень сложным.
Певица и телеведущая Ольга Бузова на закрытом пресс-показе нового кино-клипа на песню «Позови» рассказала о том, как проходили съемки. Знаменитость призналась, что столкнулась с различными трудностями во время работы над проектом.
«Про постельную сцену… Этот опыт был для меня впервые. Это сложно, это по-настоящему, это не кинопоцелуй с закрытым ртом. Это настоящий поцелуй, настоящая любовь, которую мы со Стасом (сценический партнер, актер Станислав Бондаренко — Прим. ред.) пронесли через две наши большие работы», — рассказала исполнительница.
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Ольга Бузова также рассказала, что играть приходилось в очень тяжелых условиях.
«Съемки проходили в очень жарком помещении, на кухне. Действительно, это кухня, где работали плиты. Там было очень жарко, очень душно, но мы хотели подчеркнуть это состояние — женское и мужское — состояние любви, страсти, боли, разочарования», — поделилась с журналистами певица.
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Бузова добавила, что все фазы, которые были показаны в клипе, безусловно проживаются и переживаются людьми, которые что-то чувствуют.
«Я нервничала, очень сильно», — добавила артистка.
Подробности о съемках Бузова «приберегла», заметив, что обязательно поделится деталями о том, как снимался клип, но позднее.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими откровенными подробностями из личной жизни поделилась Ольга Бузова.
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