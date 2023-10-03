«Настоящий»: жена Бондаренко не знала о его постельных сценах с Бузовой?

Экс-звезда «Дома-2» назвала актера своим первым мужчиной в плане интимных сцен. Аурика Алехина была не в курсе сценария?

Ольга Бузова призналась, что ее лишили кинодевственности. Об этом она заявила на закрытом пресс-показе нового кино-клипа на песню «Позови», где ее партнером стал актер Стас Бондаренко.

«Это было правда очень сложно потому что „насухую“, без бокальчика, в семь утра целоваться не со своим молодым человеком», — поделилась сложностями съемки певица.

Она подчеркнула, что все поцелиу и интимные сцены были согласованы с женой Бондаренко. По словам Бузовой, она даже назвала эти постельные сцены лучшими в карьере супруга.

Жена актера — Аурика Алехина — призналась журналистам, что не сразу узнала о поцелуях и эротических сценах. Однако подобные съемки не считает чем-то запретным. Такого же мнения придерживается и сам Бондаренко.

«У нас нет какого-то райдера о том, что ему можно делать, а что — нельзя», — с улыбкой отметила Алехина.

В отличие от Бондаренко, который снимается в любовных мелодрамах и целуется со своими партнерами по съемкам, для Бузовой такой опыт был впервые.

«Это сложно, это по-настоящему, это не кинопоцелуй с закрытым ртом. Это настоящий поцелуй, настоящая любовь, которую мы со Стасом пронесли через две наши большие работы», — поделилась артистка.

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