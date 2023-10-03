ВС РФ поразили цеха ремонта техники ВСУ в Харькове и Павлодаре

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 46 0

В Минобороны РФ рассказали об успехах армии за минувшие сутки.

ВС РФ поразили цеха ремонта техники ВСУ в Харькове и Павлодаре

Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency

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Тема:
Спецоперация

Российские военные нанесли урон цеху, который производил ремонт украинской техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.

Уточняется, что объект располагался на территории бронетанкового завода в Харькове. Предприятие специализировалось именно на восстановлении бронетанковой техники ВСУ, рассказали в российском оборонном ведомстве.

Также удары ВС РФ поразили производственные цеха вблизи Павлодара. Объект выпускал твердое топливо для ракет и взрывчатые вещества, используемые украинскими нацистами.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 98% раненых участников СВО выписываются с выздоровлением.

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