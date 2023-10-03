«Эластичная оборона»: в США сообщили о тактике РФ, срывающей контрнаступление

Российские солдаты вдохновились стратегией, которую использовали советские войска в битве на Курской дуге в 1943 году.

Вооруженные силы РФ применяют тактику так называемой «эластичной обороны», что становится настоящей ловушкой для украинских нацистов и препятствует развитию контрнаступления. Об этом сообщило американское издание The New York Times.

Авторы обратили внимание на то, что российские военные не дают ВСУ закрепиться на новых позициях. Делают они это хитрым образом, пытаясь застать украинских боевиков врасплох. ВС РФ отходят на вторую линию обороны, дожидаются, когда противник окажется в наиболее уязвимом положении, и атакуют в наиболее неподходящий для врага момент.

«Обороняющаяся сторона отдает позиции, нанося как можно более тяжелые потери наступающей стороне, чтобы подставить атакующих под решающую контратаку», — прокомментировал газете ученый лондонского Международного института стратегических исследований Бен Барри.

По словам научного сотрудника, советские войска применяли такую тактику в 1943 году, когда битва развернулась на Курской дуге.

Военное руководство Украины ранее сообщало, что ВСУ в продвижении мешают минные поля, а также укрепления. Официальный Киев сетовал на Запад — мол из-за отсутствия поставок армия не может добиться ощутимых результатов в рамках контрнаступления. А британская разведка в одном из отчетов писала, что движению украинских боевиков на юге препятствуют кустарники и высокая трава.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

В рамках пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин оценил ход контрнаступления ВСУ после нескольких месяцев. По словам президента, его темпы сложно назвать «пробуксовкой». Скорее, они представляют собой полный «провал».

Ранее 5-tv.ru писал, что новый план Зеленского по контрнаступлению назвали самоубийством для Украины.