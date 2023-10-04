Близится зима, и это сильно беспокоит киевский режим.

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что ВСУ не хватает оружия и средств противовоздушной обороны для успешного продолжения боевых действий.

По словам Зеленского, войска продолжают контрнаступление, однако есть несколько препятствий. Украинским боевикам, по его словам, мешают заминированные поля, а также опустевшие запасы оружия.

«Не хватает снарядов и средств ПВО», — прокомментировал он в эфире Sky TG24.

Зеленский отметил, что средства противовоздушной обороны крайне необходимы стране. Они применяются не только в зоне конфликта, но и для защиты граждан.

Глава Незалежной отметил, что армии необходимо дотянуть до зимы и не утратить активность в холодное время года. Предстоящие месяцы он назвал настоящим «вызовом для военных и населения».

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

В рамках пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин оценил ход контрнаступления ВСУ после нескольких месяцев. По словам президента, его темпы сложно назвать «пробуксовкой». Скорее, они представляют собой полный «провал».

Ранее 5-tv.ru писал, что в НАТО оценили запасы боеприпасов для Украины фразой о «дне бочки».