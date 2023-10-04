Всего несколько часов: США указали на проблемы в ВСУ из-за огромных потерь
MWM: срок жизни боевиков ВСУ составляет несколько часов из-за больших потерь
Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
Между тем все больше украинцев пытаются спастись в плену ВС РФ.
ВСУ несут тяжелые потери в зоне СВО, из-за чего их средняя продолжительность жизни в роли неонацистов составляет всего несколько часов. Об этом пишет Military Watch Magazine.
Автор обратил внимание, что все больше боевиков ВСУ сдаются в плен ВС РФ. Это также связано в огромным количеством смертей в рядах украинской армии.
В материале отмечается, что на Западе прекрасно осознают низкий уровень боевой подготовки украинских нацистов. Призывники были ограничены в знаниях, так как руководство ВСУ настаивало на их обучении прямо на фронте.
«Призывники учились на поле боя, чтобы компенсировать почти полное отсутствие подготовки», — подчеркивают авторы.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.
В рамках пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин оценил ход контрнаступления ВСУ после нескольких месяцев. По словам президента, его темпы сложно назвать «пробуксовкой». Скорее, они представляют собой полный «провал».
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский признал, что Украине не хватает оружия и ПВО.
- 4 окт
- «Психологический надлом противника»: как ВС РФ освобождают города Донбасса
- 4 окт
- Финансируют коррупцию: куда на Украине уходят бюджетные деньги США
- 4 окт
- «Уничтожает все, что внутри»: как «Шмель» и «Бородач» помогают бойцам РФ на СВО
- 4 окт
- «Вызов для военных»: Зеленский признал, что Украине не хватает оружия и ПВО
- 4 окт
- «Дно бочки видно»: в НАТО оценили запасы боеприпасов для Украины
- 4 окт
- ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей ВСУ
- 4 окт
- В Минобороны сообщили о ликвидации украинского МиГ-29 в Днепропетровской области
- 4 окт
- «Цифра несопоставима»: Пушилин раскрыл число пленных российских солдат
- 4 окт
- Журналистку Овсянникову осудили за фейки о российской армии
- 4 окт
- Корреспондент «Известий» Еремин показал работу военных медиков на передовой
Читайте также
59%
0.79 104.06
0.19
Нашли ошибку?