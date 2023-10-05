Ювелирное попадание: под Соледаром уничтожено командование ВСУ

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Алексей Панков
Алексей Панков 515 0

Капитан Дандыкин: Россия применила бомбу ФАБ-1500, которая мощнее «Кинжала»

Ювелирное попадание: под Соледаром уничтожено командование ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Спецоперация

Российские ВКС ликвидировали около 50 националистов.

Российский Су-34 нанес удар по штабу отдельной тактической группы «Соледар» Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от села Александро-Калиново. Об этом сообщает издание KP.RU.

По данным СМИ, впервые с начала спецоперации была использована бомба ФАБ-1500. В результате атаки было уничтожено около 50 киевских боевиков, еще несколько десятков получили ранения. Все укрытия, а также техника в радиусе 100 были стерты с лица земли.

Журналисты уточняют, что в момент удара в штабе проводилось совещание командного состава противника. В нем принимали участие не только украинцы, но и западные советники. Выживших в экстренном порядке эвакуировали в Европу.

Эксперты считают ФАБ-1500 грозным оружием. При этом бомба была создана в далеком 1954 году. Однако с начала СВО ее сильно доработали, снабдив модулем планирования и коррекции. Немаловажную роль в удачной атаке сыграло и мастерство пилотов.

Капитан I ранга Дандыкин подчеркнул, что она в три раза мощнее «Кинжала». Кроме того, бомба гораздо дешевле ракет.

«С учетом того, что она модернизирована, у нее есть возможность не заходить в зону ПВО противника во время сброса бомбы с самолета, а это позволяет не подвергать опасности боевую машину и экипаж», — уверен Дандыкин.

Острова в устье Днепра находятся под полным контролем ВС РФ

Ранее 5-tv.ru сообщал, что европейские и американские политики устали поддерживать режим Зеленского. Если еще год назад президент Украины был желанным гостем на всех европейских конференциях, то сейчас ему даже не позволили выступить на совместном заседании Конгресса.

Тема:
Спецоперация
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