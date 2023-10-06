Вертолет Ка-29 уничтожил безэкипажный катер ВСУ, двигавшийся в сторону Крыма

Российские военные пресекли очередную попытку террористической атаки киевского режима в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что около 10:45 в ходе патрулирования Черного моря был выявлен безэкипажный катер, который направлялся в тороны Крыма. Вертолетом Ка-29 объект был уничтожен в северо-западной части акватории моря.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минувшей ночью жители Севастополя могли слышать громкие звуки со стороны Черного моря.