Вертолет Ка-29 уничтожил безэкипажный катер ВСУ, двигавшийся в сторону Крыма
Объект уничтожен в северо-западной части акватории Черного моря.
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Российские военные пресекли очередную попытку террористической атаки киевского режима в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Уточняется, что около 10:45 в ходе патрулирования Черного моря был выявлен безэкипажный катер, который направлялся в тороны Крыма. Вертолетом Ка-29 объект был уничтожен в северо-западной части акватории моря.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что минувшей ночью жители Севастополя могли слышать громкие звуки со стороны Черного моря.
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