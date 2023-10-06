Кабинет министров России утвердил порядок въезда в России для граждан Украины

Как жители Незалежной смогут попасть в РФ?
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Кабинет министров разработал и утвердил новые правила въезда для граждан Украины. Теперь жители Незалежной смогут пересечь границу только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области. Также украинцы смогут попасть в Россию через «Шереметьево». Новые правила начнут действовать с 12 часов ночи 16 октября.
Но такие порядки не будут распространяться на детей до 14 лет, которые едут из любых других стран самостоятельно или в сопровождении граждан России.
Кабинет министров отметил, что для жителей новых территорий въезд в регионы РФ остается прежним. Также известно, что обновленные правила являются временной мерой.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что за год на границе России изъято 370 килограммов украинских наркотиков.
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