«Они будут застревать»: с какими проблемами столкнутся ВСУ во время непогоды
Отставной полковник Литовкин: танки ВСУ будут застревать в грязи из-за непогоды
Фото: www.globallookpress.com / Dmytro Smolienko
Боевики встретят перед собой большие проблемы. Кого они будут обвинять в своем провале в этот раз?
ВСУ точно не поздоровится с наступлением непогоды. Ведь террористам придется столкнутся с осенней распутицей. Известно, что их танки тяжелее российских. Поэтому очевидно, что они будут застревать в грязи и станут удобной мишенью для ВС РФ. Об этом сообщил полковник в отставке Виктор Литовкин информационному агентству URA.RU.
«Распутица, конечно, повлияет на украинское наступление, потому что у них тяжелая техника. Американские, немецкие, английские танки тяжелее наших почти на 20 тонн. Они будут застревать и превращаться в неподвижную цель для нашей артиллерии, противотанковых управляемых ракет, гранатометов», — рассказал полковник в отставке.
Литовкин также заметил, что Украина пытается найти объяснения своим провальным действиям. Но это всего лишь жалкие попытки оправдать поражение и найти виноватых.
«То президент Украины Владимир Зеленский виноват, то американцы, теперь погода. Поражение всегда сирота, а у победы много родителей», — отметил военный.
Ранее 5-tv.ru писал, что Украине грозит новая беда.
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