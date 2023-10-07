Над Крымом сбили переоборудованную в ударный вариант ракету комплекса С-200

Попытка атаки была успешно отражена.
Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
Киевский режим вновь организовал попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. ВСУ попытались нанести удар по Крыму с помощью ракеты комплекса С-200, которую они преобразовали в ударный вариант. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны России.
«Около 18:00 по Москве киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма», — написало ведомство в сообщении.
Российские средства ПВО вовремя обнаружили цель в воздухе и успешно ликвидировали ее.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
10 октября, после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в районе Севастополя отражена атака ВСУ.
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