Опубликованы кадры взрыва многоэтажного здания в секторе Газа
Высотка сравнялась с землей за считанные секунды.
Фото, видео: Reuters / MOHAMMED SALEM; 5-tv.ru
Момент взрыва 13-этажного здания в секторе Газа попал на видео, которое оказалось в распоряжении 5-tv.ru. Этот момент успел запечатлеть на объектив камеры журналист Ибрагим Исбаита.
Все произошло вечером 7 октября — в день, когда обострился палестино-израильский конфликт. Представитель СМИ снимал в этот момент репортаж на крыше в центре города, как вдруг прогремел взрыв — это был прилет израильского снаряда по соседней от него высотке.
Сам журналист признается, что этот день стал для него одним из худших за всю карьеру.
«Рядом с нами прогремел ужасающий взрыв. 13-этажное здание сравнялось с землей за считанные секунды», — вспоминает Исбаита.
Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за это взяло на себя ХАМАС. Также боевики палестинской группировки вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства.
Позднее в ХАМАС заявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) же сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Кроме того, Израиль официально объявил, что страна переходит в «состояние войны».
В МИД РФ отмечали, что Москва призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.
Ранее, писал 5-tv.ru, в ХАМАС сообщили об обстреле израильского аэропорта Бен-Гурион.
- 9 окт
- США направили авианосец в Восточное Средиземноморье из-за ситуации в Израиле
- 9 окт
- В ХАМАС сообщили об обстреле израильского аэропорта Бен-Гурион
- 9 окт
- В Конгрессе США заподозрили Украину в передаче оружия боевикам ХАМАС
- 9 окт
- Найдены тела 260 участников музыкального фестиваля на юге Израиля
- 8 окт
- Жители Израиля массово скупают крупы, овощи и молоко на фоне эскалации
- 8 окт
- Появились кадры массированных ударов Израиля по сектору Газа
- 8 окт
- Ракетный удар по объекту в секторе Газа попал в прямой эфир Al Jazeera
- 8 окт
- Байден распорядился оказать Израилю дополнительную помощь после атаки ХАМАС
- 8 окт
- Израиль в войне, Грузия обвиняет США: самые важные события дня
- 8 окт
- Количество жертв после обстрелов в Израиле превысило 600 человек
Читайте также
93%
0.81 106.01
1.22
Нашли ошибку?