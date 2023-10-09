«Проснулся во время операции»: наемники из США жалуются на украинских медиков
NYT: раненые наемники из США жалуются на украинскую военную медицину
Фото: www.globallookpress.com / Capt. Tobias Cukale
Киев не щадит не только своих боевиков, но и «союзников».
Наемников из США становится все меньше в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Причем раненым американцам оказывается медпомощь не в лучших условиях, сообщает газета The New York Times со ссылкой на боевиков.
Украинские медики уже не справляются с огромным потоком раненых. Им оказывается минимальная медпомощь в спартанских условиях.
«Я проснулся во время операции, потому что мне дали мало анестезии», — поделился американский военный.
Флагманский госпиталь Пентагона, немецкий Ландштуль стал принимать боевиков из США, а вместе с тем из Канады, Великобритании, Новой Зеландии и Незалежной. В Германии одному из наемников, сделали сразу же после эвакуации операцию, которую на Украине обещали провести через месяц.
На Западе назвали символичной отправку американских военных в госпиталь Пентагона.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что удары ВС РФ авиабомбами напугали ВСУ.
- 9 окт
- «Конец Европы»: глава МИД Украины раскрыл последствия поражения в конфликте
- 9 окт
- «Одно из крупных поражений»: как российские войска заманили ВСУ в котел в Купянске
- 9 окт
- В Кремле оценили влияние палестино-израильского конфликта на СВО
- 9 окт
- Кормят завтраками? В НАТО обещают уже скоро поставить Киеву истребители F-16
- 9 окт
- «Кратеры размером с танк»: удары ВС РФ авиабомбами напугали ВСУ
- 9 окт
- Адвокат Илья Новиков* стал фигурантом уголовного дела о госизмене
- 9 окт
- «Холодный душ ООН»: Захарова оценила признание Украины о захвате Запорожской АЭС
- 9 окт
- Танк Т-90М — с прорывным характером! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 9 окт
- Глаза бойцов: как работают операторы БПЛА в районе Авдеевки
- 9 окт
- Боррель: события в США говорят о неопределенности финансирования Украины
Читайте также
93%
0.81 106.01
1.22
Нашли ошибку?