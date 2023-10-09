«Проснулся во время операции»: наемники из США жалуются на украинских медиков

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Евгения Романова
Евгения Романова 122 0

NYT: раненые наемники из США жалуются на украинскую военную медицину

«Проснулся во время операции»: наемники из США жалуются на украинских медиков

Фото: www.globallookpress.com / Capt. Tobias Cukale

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Тема:
Спецоперация

Киев не щадит не только своих боевиков, но и «союзников».

Наемников из США становится все меньше в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Причем раненым американцам оказывается медпомощь не в лучших условиях, сообщает газета The New York Times со ссылкой на боевиков.

Украинские медики уже не справляются с огромным потоком раненых. Им оказывается минимальная медпомощь в спартанских условиях.

«Я проснулся во время операции, потому что мне дали мало анестезии», — поделился американский военный.

Флагманский госпиталь Пентагона, немецкий Ландштуль стал принимать боевиков из США, а вместе с тем из Канады, Великобритании, Новой Зеландии и Незалежной. В Германии одному из наемников, сделали сразу же после эвакуации операцию, которую на Украине обещали провести через месяц.

На Западе назвали символичной отправку американских военных в госпиталь Пентагона.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что удары ВС РФ авиабомбами напугали ВСУ.

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