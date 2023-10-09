ВС России поразили под Черниговом склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Какие еще победы российских войск в зоне СВО на Украине?
Фото: Коновалов Алексей / ТАСС
Вооруженные силы Украины понесли потери в живой силе и военной технике в 105-ти районах проводимой Россией спецоперации. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
В частности, подавить противника удалось благодаря действиям оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотникам, ракетным войскам и артиллерии группировок войск ВС РФ.
Вместе с тем в ходе выполнения боевых задач нашим солдатам удалось поразить объект ВСУ в городе Прилуки в Черниговской области. Это был украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские десантники взяли в плен боевиков ВСУ под Артемовском.
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