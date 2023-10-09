Минобороны: ПВО уничтожила над Белгородской областью украинский беспилотник

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 13 0

Попытка атаки киевского режима была успешно пресечена около 20:00.

Минобороны: ПВО уничтожила над Белгородской областью украинский беспилотник

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Минобороны РФ сообщило о пресечении очередной попытки киевского режима совершить атаку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по объектам на территории нашей страны.

По информации ведомства, около 20:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью был уничтожен беспилотник самолетного типа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как работают российские операторы БПЛА в районе Авдеевки.

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Атака беспилотников на регионы России
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