Минобороны: ПВО уничтожила над Белгородской областью украинский беспилотник

Минобороны РФ сообщило о пресечении очередной попытки киевского режима совершить атаку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по объектам на территории нашей страны.

По информации ведомства, около 20:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью был уничтожен беспилотник самолетного типа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как работают российские операторы БПЛА в районе Авдеевки.