Минобороны: ПВО уничтожила над Белгородской областью украинский беспилотник
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Попытка атаки киевского режима была успешно пресечена около 20:00.
Фото: © РИА Новости
Минобороны РФ сообщило о пресечении очередной попытки киевского режима совершить атаку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по объектам на территории нашей страны.
По информации ведомства, около 20:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью был уничтожен беспилотник самолетного типа.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как работают российские операторы БПЛА в районе Авдеевки.
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