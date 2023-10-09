Глаза бойцов: как работают операторы БПЛА в районе Авдеевки

Беспилотные летательные аппараты помогают вычислять и уничтожать позиции противника.

В районе Авдеевки, откуда украинские националисты обстреливают мирные кварталы Донецка, работают операторы беспилотников. Коптеры-разведчики выявляют огневые точки неприятеля, а дроны-камикадзе наносят по ним разящие удары. За ювелирными действиями бойцов наблюдал корреспондент «Известий» Семен Еремин. Все подробности — в его репортаже.

ВС РФ нанесли из «Искандера» удар по району погрузки украинских боевиков — видео

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.