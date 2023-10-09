Глаза бойцов: как работают операторы БПЛА в районе Авдеевки
Военкор «Известий» показал работу операторов БПЛА в районе Авдеевки
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru
Беспилотные летательные аппараты помогают вычислять и уничтожать позиции противника.
В районе Авдеевки, откуда украинские националисты обстреливают мирные кварталы Донецка, работают операторы беспилотников. Коптеры-разведчики выявляют огневые точки неприятеля, а дроны-камикадзе наносят по ним разящие удары. За ювелирными действиями бойцов наблюдал корреспондент «Известий» Семен Еремин. Все подробности — в его репортаже.
ВС РФ нанесли из «Искандера» удар по району погрузки украинских боевиков — видео
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
- 9 окт
- Танк Т-90М — с прорывным характером! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 9 окт
- Боррель: события в США говорят о неопределенности финансирования Украины
- 8 окт
- Самый «горячий» участок фронта: что происходит в районе Клещеевки
- 8 окт
- Освобождение будет масштабным: в США дали новый прогноз по Украине
- 8 окт
- Армия России ударила по украинскому пункту управления БПЛА в районе Золотой Нивы
- 8 окт
- «Они бегут»: в Китае указали на проблему, сломившую боевой дух ВСУ
- 8 окт
- ВСУ несут колоссальные потери: что происходит на запорожском направлении
- 8 окт
- Своих проблем по горло: почему США начали сворачивать поддержку Украины
- 7 окт
- Над Крымом сбили еще одну украинскую ракету комплекса С-200
- 7 окт
- Байдена ошарашило число протестующих против помощи Украине: «Много людей»
Читайте также
93%
0.81 106.01
1.22
Нашли ошибку?