Глаза бойцов: как работают операторы БПЛА в районе Авдеевки

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Военкор «Известий» показал работу операторов БПЛА в районе Авдеевки

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Беспилотные летательные аппараты помогают вычислять и уничтожать позиции противника.

В районе Авдеевки, откуда украинские националисты обстреливают мирные кварталы Донецка, работают операторы беспилотников. Коптеры-разведчики выявляют огневые точки неприятеля, а дроны-камикадзе наносят по ним разящие удары. За ювелирными действиями бойцов наблюдал корреспондент «Известий» Семен Еремин. Все подробности — в его репортаже.

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24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Тема:
Спецоперация
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