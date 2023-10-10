Число погибших после атак ХАМАС израильтян достигло 900
Среди жертв официально числится и гражданин РФ.
Фото, видео: Reuters / AMIR COHEN; 5-tv.ru
Число погибших жителей Израиля в результате атак палестинской группировки ХАМАС увеличилось до 900. Об этом сообщила армия обороны страны.
Пресс-служба ведомства сообщила в соцсети X (прежнее название Twitter), что по Израилю из сектора Газа было выпущено не менее 4,5 тысячи ракет. Также сообщается, что израильские военные, в свою очередь, ликвидировали 1 290 целей, связанных с ХАМАС.
К этой минуте точно известно об одном погибшем россиянине, еще несколько пропали без вести. Как сообщает агентство Reuters, в плену у ХАМАСа есть люди с двойным гражданством, в том числе и нашим. Радикалы требуют прекратить обстрел сектора Газа, иначе грозятся устраивать казни, трансляции с которыми будут вести в прямом эфире.
Власти Израиля, в свою очередь, склоняются к тому, чтобы не идти на поводу у нападавших. В общем, ситуация крайне сложная и опасная.
Накануне был нанесен удар по району главного аэропорта страны — Бен-Гуриону в Тель-Авиве, где сейчас тысячи человек пытаются покинуть Израиль и куда прибывает военная помощь. Все подробности — в репортаже нашего корреспондента Леона Фишбейна.
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