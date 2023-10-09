Захарова: оружие США попало на Ближний Восток из-за коррупции на Украине

Москва неоднократно заявляла о расползающемся вооружении НАТО по всему миру.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Вооружение стран НАТО, особенно США, которое поставляется на Украину, расползается по всему миру. Виной тому коррупция в Незалежной и смычка Вашингтона и Киева. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что полтора года назад в ходе брифингов говорила о том, как поставляемое киевскому режиму оружие США попадает на черные рынки.
«Причину тоже называла — коррупция на Украине и коррупционная смычка Вашингтона и Киева. Говорила, предупреждала, просила мировые СМИ обратить внимание», — добавила Захарова.
Однако зарубежные средства массовой информации никак не отреагировали на эти предупреждения. Дипломат даже опубликовала доказательство того, что Москва неоднократно обращалась по этому поводу к мировому сообществу.
Ранее 5-tv.ru писал, что поставляемое Киеву оружие оказалось на Ближнем Востоке, где сейчас идет война между Израилем и боевиками движения ХАМАС.
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