Российские артиллеристы сорвали атаку ВСУ на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении специальной военной операции наши самоходные установки «Нона» сорвали попытку ВСУ перейти в наступление. Залповым огнем из трех орудий артиллеристы уничтожили часть техники и личного состава противника, а остальных заставили отступить.

Самоходки «Нона» способны вести огонь любыми типами мин, в том числе осветительными, дымовыми и реактивными. А корректировка точности огня выполняется в режиме реального времени.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.