Их легко принять за местных: как действуют элитные войска ХАМАС, Израиля и кто это вообще

Какую подготовку проходят военные ЦАХАЛ, а также что умеют боевики из сектора Газа?

Израиль нанес авиаудары по штабам элитных подразделений ХАМАС «Нохба». Именно они, по заявлениям ЦАХАЛ, принимали участие в атаке на еврейское государство с территории сектора Газа.

По мнению военного эксперта, историка Юрия Кнутова, перед нападением палестинские боевики прошли профессиональную военную подготовку. Об этом специалист рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Элита ХАМАС

«Нохба» (переводится как «избранные») действительно можно назвать элитными подразделениями ХАМАС, которые первыми атаковали Израиль 7 октября. Кнутов отмечает, что доподлинно неизвестно, где эти войска проходили подготовку, но их уровень очевидно на порядок выше, чем у остальных боевиков.

Эксперт указывает на владение бойцов «Нохба» различными видами оружия, а также на наличие у них беспилотных летательных аппаратов, позволяющих проводить разведку и корректировать действия их подразделений.

Истребители ЦАХАЛ атаковали элитные силы ХАМАС «Нохба»

Элита Израиля

Что касается элитных войск Израиля, по словам Кнутова, сюда можно отнести подразделения службы безопасности и военной разведки — «Моссада».

«Основной является, конечно, спецназ, который уже действует в любых условиях, проникает в тыл. Причем, они действуют, как правило, под видом местных граждан или местных подразделений. То есть они переодеваются в форму ХАМАС и действуют в тылу. Они все знают язык, и поэтому их легко перепутать либо принять за местных граждан, за палестинцев», — объясняет Кнутов.

Состав элитных подразделений

Военный эксперт отмечает, что попасть в элитные подразделения Израиля крайне сложно: там действует жесткий отбор. Добровольцев в такие войска не берут.

Сначала за военнослужащими длительное время следят, чтобы понять, смогут ли они служить в спецназе. При отборе обращают внимание на выносливость, умение стрелять, знание арабского языка, выдержку, а также способности к анализу.

«Берется весь комплекс различных качеств, и после этого человеку предлагают пройти определенные тесты. Отбирают там, условно допустим, 50 человек. Из этих 50 может только пять реально попадут для службы в спецназе», — говорит специалист.

Кнутов подчеркивает: спецназ Израиля очень много времени уделяет именно боевой подготовке, причем зачастую тренировки проводятся в ночное время, а бойцы должны уметь ориентироваться по звездам. А основополагающая задача для израильских элитных войск — это отработка в тылу противника.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что массовые столкновения палестинцев с патрулями прошли в израильских городах.