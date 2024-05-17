«Самая большая проблема»: боевик ВСУ заявил об отключении Starlink в Харьковской области

При этом неонацист признался, что устройства использовались для разведки.

Устройства спутниковой системы Starlink, которые используют боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), вышли из строя. Об этом заявила газета The Washington Post.

Изданию о проблемах с работой спутников рассказал боевик с позывным «Артист». По его словам, система вышла из строя в день начала наступления армии России в Харьковской области. Starlink использовали для разведки, однако, как уточнил «Артист», 10 мая устройства перестали передавать видеотрансляции при наблюдении за российскими военными.

«Это была самая большая проблема, мы не видели, как они (ВС РФ — Прим. ред.) передвигались, мы работали только по рации или по телефонам, где они еще работали», — сказал боевик газете.

Российские военные за неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов в Харьковской области и продвинулись в глубину Вооруженных сил Украины (ВСУ). За этот же период в плен сдались 63 боевика, при этом 48 из них — в зоне ответственности группировки «Север», активно наступающей на харьковском направлении.

Ранее 5-tv.ru писал со ссылкой на слова президента России Владимира Путина, что планов по взятию Харькова у российской армии на сегодня нет.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну.