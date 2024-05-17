Украинские СМИ заявили о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 78 0

«Страна.ua»: взрывы прогремели в Одессе

Украинские СМИ заявили о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги

Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba

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Тема:
Спецоперация

При этом от Минобороны России информации о возможных ударах по объектам противника не поступало.

Украинские СМИ заявили о взрывах в Одессе в момент, когда в регионе зазвучала воздушная тревога. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Сигнал воздушной тревоги в Одесской области начал работать в 15:15. Также сообщалось о сиренах в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины.

Минобороны России при этом о нанесении возможных ударов в данном регионе в рамках спецоперации не сообщало и не комментировало информацию украинской прессы.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам премьер-министра Незалежной Дениса Шмыгаля, более 800 объектов теплоснабжения на Украине повреждены или уничтожены, чтобы их восстановить, потребуется миллиард долларов.

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Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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