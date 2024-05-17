Да и освобождение бойцами РФ Купянска — это всего лишь вопрос времени.

Российские войска планомерно и успешно приближаются к окружению Харькова, один из ключевых звеньев может скоро пасть, о чем URA.RU сообщил генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Герой России уверен, что освобождение Купянска уже не за горами — это одно из ключевых звеньев в обороне Харькова.

Купянск стратегически важен для Вооруженных сил Украины (ВСУ), но у сил киевского режима не выходит остановить окружение ВС РФ города.

«Если этот оборонительный рубеж будет взят, тогда до Харькова практически нет серьезных оборонительных фортификационных сооружений», — отметил Липовой.

Следующий шаг — выход на окраины уже Харькова. Причем эксперт заявил, что наступление российских войск проходит по всем направлениям успешно, а командование ВСУ уже сбежало из Купянска — далеко за Харьков, оставив за собой защитников города.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Зеленский оценил харьковское направление, как крайне сложное.

Тем временем российские бойцы продолжают освобождать населенные пункты в этой области, среди недавних — Глубокое и Лукьянцы.