«Одно из ключевых звеньев»: когда Украина потеряет Харьков
Генерал Липовой: Украина теряет главное звено обороны Харькова в виде Купянска
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
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Да и освобождение бойцами РФ Купянска — это всего лишь вопрос времени.
Российские войска планомерно и успешно приближаются к окружению Харькова, один из ключевых звеньев может скоро пасть, о чем URA.RU сообщил генерал-майор авиации Сергей Липовой.
Герой России уверен, что освобождение Купянска уже не за горами — это одно из ключевых звеньев в обороне Харькова.
Купянск стратегически важен для Вооруженных сил Украины (ВСУ), но у сил киевского режима не выходит остановить окружение ВС РФ города.
«Если этот оборонительный рубеж будет взят, тогда до Харькова практически нет серьезных оборонительных фортификационных сооружений», — отметил Липовой.
Следующий шаг — выход на окраины уже Харькова. Причем эксперт заявил, что наступление российских войск проходит по всем направлениям успешно, а командование ВСУ уже сбежало из Купянска — далеко за Харьков, оставив за собой защитников города.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Зеленский оценил харьковское направление, как крайне сложное.
Тем временем российские бойцы продолжают освобождать населенные пункты в этой области, среди недавних — Глубокое и Лукьянцы.
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