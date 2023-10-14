Жителям Центральной России пообещали теплую погоду на выходных

Однако на следующие два дня стоит вспомнить о зонтике.
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Наступившие выходные порадуют жителей Центральной России теплой погодой. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.
Так, в субботу она будет превышать норму на четыре-пять градусов, а в воскресенье — на шесть-восемь градусов. Причем такая температура воздуха больше характерна для начала сентября.
«Погода в выходные дни (в Центральной России. — Прим. ред.) будет отставать от своего климатического развития больше, чем на месяц, настолько она теплая», — сообщил Вильфанд в беседе с РИА Новости.
При этом синоптик отметил, что бабьего лета ждать не стоит. Будет, конечно, тепло, но дождливо. Более интенсивные осадки ожидаются в субботу, в воскресенье — меньше. Также теплую погоду омрачит и сильный ветер.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителей Земли ждет мощная магнитная буря. Солнечный шторм начнет бушевать уже в воскресенье и продлится шесть дней. К чему нужно быть готовыми в этот период — читайте в нашем материале.
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