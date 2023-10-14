Усталость от конфликта постепенно лишает Киев помощи Запада.

Киев оказался в тяжелом положении из-за ситуации на фронте и сокращения поставок вооружения Западом. Об этом пишет индийское издание The Statesman.

«Киев надеялся на быстрое завершение боевых действий, но сейчас перед ним стоит вопрос выживания», — говорится в публикации.

Автор статьи отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский призвал украинцев учиться «жить в условиях войны» по примеру Израиля, однако между странами есть большое отличие. Украина не производит оружие и целиком рассчитывает на помощь Запада, которая теперь под вопросом.

Также в материале указывается на то, что так называемое контрнаступление, в котором Киеву помогают десятки стран, все очевиднее затухает. В итоге, делает вывод автор, усталость от конфликта и слабеющая экономика постепенно лишают Украину поддержки Запада.

Обозреватель издания Modern Diplomacy Рич Бердан до этого написал, что украинские боевики оказались загнаны в «мясорубку» из-за жажды власти западных лидеров.

По словам журналиста, США воюют с Россией руками украинцев, не теряя в собственной живой силе. Однако Западу все равно не удастся добиться успеха в украинском конфликте, о чем свидетельствуют неудачи украинской армии на поле боя, считает Бердан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США заявили о создании Киевом «армии зомби» из тяжелобольных мобилизованных.