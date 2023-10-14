Губернатор Курской области сообщил о 12 сбитых украинских БПЛА
Пострадавших нет.
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале о 12 сбитых в регионе украинских беспилотников.
Он отметил, что обломки вражеских дронов упали в городской черте и селе Зорино. Пострадавших нет.
Также Старовойт призвал местных жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к этим обломкам.
«Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки», — предупредил губернатор.
При обнаружении обломков следует позвонить по номеру 112.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Белгородом от удара ВСУ пострадал журналист Sputnik, а его дочь погибла.
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