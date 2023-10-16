Боевики ВСУ бросили оружие и форму во время отступления из Северодонецка

Эфирная новость 602 0

Есть предположение, что они маскировались под гражданских.

Фото, видео: Евгений Епанчинцев / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Тайник с оружием и боеприпасами нашли полицейские в Луганской народной республике (ЛНР). Богатый арсенал принадлежал украинским националистам.

При отступлении из Северо-Донецка они закопали в лесу противотанковые мины, гранатометы и ящики с патронами. Судя по всему, во время бегства боевики маскировались под гражданских. Это подтверждает и найденная в тайнике форма украинских спецслужб.

Тема:
Спецоперация
16 окт
В Забайкалье ФСБ задержала местную жительницу за шпионаж в пользу Украины
16 окт
«Они перетряхивают голову»: Юта об общении с прошедшими бои военнослужащими
16 окт
Штурмовики наносят сокрушительный удар ВСУ. Лучшее видео СВО за день
16 окт
Полковник ВСУ Лисюк признал превосходство российской армии: «Трудно идти вперед»
16 окт
Российские артиллеристы уничтожили позиции украинских боевиков под Белогоровкой
15 окт
«Единственный, кто спасет Украину от уничтожения»: в США сделали неожиданное заявление об СВО
15 окт
Война в секторе Газа затронула другие страны, дрон США у границ РФ: самые важные события дня
15 окт
«Украина была инструментом»: Байдена обвинили в преступлении против украинцев
15 окт
«Им никаких денег не жалко»: Азаров заявил об уничтожении Украины Западом
15 окт
Дежурные силы ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью
+7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.31
0.32 102.55
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:09
«Запускаются какие-то эндорфины»: как экс-солист «На-На» поддерживает иммунитет
7:55
Аллергия больше не приговор: врачи нашли несколько способов борьбы
7:41
Невролог объяснила, при каких болезнях возникают мушки перед глазами
7:30
В Забайкалье ФСБ задержала местную жительницу за шпионаж в пользу Украины
7:19
«Они перетряхивают голову»: Юта об общении с прошедшими бои военнослужащими
7:07
Боевики ВСУ бросили оружие и форму во время отступления из Северодонецка

Сейчас читают

Не чувствуя боли: SHAMAN после ранения вновь станцевал на стеклах в Кремле
Штурмовики наносят сокрушительный удар ВСУ. Лучшее видео СВО за день
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России