Президент Украины серьезно просчитался, доверившись американским партнерам, которым сейчас более интересен Израиль.

Президент Украины Владимир Зеленский напрасно надеялся на помощь и поддержку США и был слишком доверчив. Просчет оказался настолько опасным, что главе киевского режима порекомендовали усилить свою личную охрану. Посоветовал, в честности, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, беседуя с представителем YouTube-канала Dialogue Works.

«Украинцы скоро поймут, что они совершили ошибку, которую совершали и другие — они поверили Америке. Всякий раз, когда слышите от США „О, доверьтесь нам, мы вас прикроем“, вам лучше нанять охрану. Потому что у вас будут неприятности», — заявил он.

Джонсон напомнил, что Израиль в свете жесточайшего вооруженного конфликта с Палестиной сейчас куда более важный приоритет для Вашингтона, чем Украина. Очевидно, что проблемы Киева американские власти отодвинут теперь на второй план. Все свое внимание они посвятят столкновениям в Секторе Газа. Зеленский с его требованиями и запросами едва ли будет услышан.

Впрочем, глава киевского режима и сам не слеп. В интервью телеканалу France 2 на днях он уже высказывал опасение, что эскалация в Израиле отвлекает внимание международного сообщества от российской спецоперации. Бытует мнение, что в Белом доме сейчас решается вопрос о выборе между Украиной и еврейским государством. И вполне вероятен исход, при котором вся помощь будет перенаправлена израильской армии.

Ранее, писал 5-tv.ru, Египет выразил желание стать миротворцем в конфликте Израиля и Палестиной.