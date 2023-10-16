Восемь к одному: Путин раскрыл правду о потерях ВСУ в контрнаступлении

|
Алина Крылова
Алина Крылова 149 0

Президент Путин: Украина потеряла огромное число военных в ходе контрнаступления

Восемь к одному: Путин раскрыл правду о потерях ВСУ в контрнаступлении

Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Попытки пустить пыль в глаза и набить себе цену на международной арене со стороны неонацистов терпят крах.

Все попытки Украины добиться хоть каких-то результатов в контрнаступлении потерпели грандиозный провал. ВСУ понесли огромные потери, которые стараются не озвучивать в публичном поле. С соответствующим заявлением в интервью Центральному телевидению Китая выступил президент страны Владимир Путин.

Накануне делового визита в КНР, политический лидер дал интервью журналистам, в котором оценил результаты контрнаступления ВСУ. Если еще недавно Киев публично объявлял, что будет добиваться поражения России, то теперь армии Зеленского придется предпринимать срочные меры, потому что ситуация уже давно вышла из-под контроля Украины.

«Начали активные боевые действия, так называемое контрнаступление. С 4 июня оно продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери. Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении», — отметил Путин. Текст интервью размещен на официальном сайте Кремля.

Таким образом, глава государства официально подтвердил ранее произнесенные им же слова о том, что тактика Украины провалилась полностью. На фоне уже имеющихся проблем с возможными поставками оружия из США и ряда стран Европы положение ВСУ выглядит крайне плачевным.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия планирует продолжать спецоперацию, даже несмотря на попытки ВСУ атаковать Москву. 

Тема:
Спецоперация
16 окт
«Здесь больше трепета»: солистки «Фабрики» о концертах перед военнослужащими
16 окт
Новый виток конфликта на Ближнем Востоке, новый мост и купюры в РФ: самые важные события дня
16 окт
«На грани пропасти»: Украину предупредили о гражданской войне
16 окт
«Мы не можем проиграть»: Кулеба призвал не отвлекаться от Украины на Израиль
16 окт
«Фактически мертвы»: в США назвали свою ошибку в украинском кризисе
16 окт
«Без выхода»: в США рассказали, что Россия приготовила для Украины
16 окт
Шойгу: ВСУ наступают на разных направлениях, но сталкиваются с обороной РФ
16 окт
Путин попросил Шойгу доложить о происходящем в зоне СВО на Украине
16 окт
ВС РФ уничтожили самоходку «Краб» польского производства
16 окт
«Уходи!» — в США посоветовали Зеленскому покинуть Украину
+7° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.29
-0.02 102.52
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:10
Путин провел телефонные переговоры с Асадом, ас-Сиси, Аббасом и Раиси
20:54
Путин провел разговор с Нетаньяху
20:38
Повод обратиться к врачу: названы главные признаки рака груди на ранней стадии
20:22
Ракетный удар нанесен по территории, прилегающей к границе Египта
20:06
Писательницу Аллу Свиридову нашли мертвой в храме в центре Москвы
19:50
В Венесуэле появятся наземные станции системы ГЛОНАСС

Сейчас читают

За что россияне обожают SHAMAN'а?
«Все будет зависеть от тебя»: победивший смерть Костомаров назвал главную вещь в жизни
Каждая стала хитом: 10 главных песен композитора Геннадия Гладкова
Палестино-израильский конфликт: взгляд из Белоруссии

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России