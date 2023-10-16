«Запасы опустошены»: в США рассказали, какую помощь Запад оказывает Украине

Экс-морпех Берлетик: Запад оказывает Киеву символическую помощь
Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov
От НАТО все реже слышно о новых поставках. С чем это связано?
Западные партнеры все реже оказывают Украине военную помощь, предоставляя лишь символическую, включающую незначительное количество оружия. Об этом рассказал экс-морпех ВС США Брайан Берлетик.
Он обратил внимание, что последнее время все отчетливее прослеживается тренд на снижение объемов поставок Киеву. В частности, в НАТО стали реже направлять вооружение в зону СВО.
«Это не вопрос политики, это связано с практичностью: запасы опустошены, а западные военные мощности не могут их быстро восполнить», — прокомментировал Берлетик в эфире YouTube-канала The New Atlas.
Эксперт указал на последнюю немецкую поставку украинским нацистам. В недавний пакет помощи от ФРГ вошли лишь десять танков Leopard1 A5. По его словам, и Leopard2, и Leopard1 не способны покрыть нужды ВСУ и как-то повлиять на ход контрнаступления. Они доказали свою неэффективность на украинском театре боевых действий, отметил он.
Берлетик заключил, что десяти поставленных единиц будет точно недостаточно, чтобы изменить расстановку сил.
Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США сообщили о поставке на Украину таинственных систем ПВО.
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