«Мощный выстрел»: Путин проводит беседы по телефону с ближневосточными лидерами

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Евгения Романова
Евгения Романова 104 0

Ушаков заявил о пяти телефонных звонках Путина лидерам стран Ближнего Востока

«Мощный выстрел»: Путин проводит беседы по телефону с ближневосточными лидерами

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Россия продолжает выступать за немедленное прекращение огня между Израилем и Палестиной.

Президент России Владимир Путин совершил сегодня, 16 октября, пять телефонных разговоров с лидерами Ирана, Сирии, Египта, Израиля и Палестины Ибрахимом Раиси, Башаром Асадом и Абдель Фаттахом ас-Сиси, Биньямином Нетаньяху и Махмудом Аббасом. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

«Сегодня у нас такой мощный выстрел — пять телефонных разговоров. Президент уже переговорил с президентом Сирии и президентом Ирана. В течение дня состоятся еще телефонные контакты с президентами Египта — Сиси, Палестины — Аббасом, а также премьер-министром Израиля Нетаньяху», — сказал он.

Россия считает необходимым немедленно прекратить огонь и приступить к урегулированию беспрецедентного конфликта между Израилем и Палестиной. И для этого нужны активные и резкие шаги. По словам Ушакова, целью любых мирных переговоров должна быть реализация одобренной ООН формулы двух стран, предполагающая создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Сегодня Путин и обсуждает все эти темы с ближневосточными лидерами.

Беспрецедентная по масштабу ракетная атака обрушилась на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября. За ней последовало вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС.

В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», подвергнув территорию сектора Газа ракетным ударам. После этого минобороны страны объявило о переходе к полномасштабному наземному наступлению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Египет выразил желание стать миротворцем в конфликте Израиля и ХАМАС.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

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