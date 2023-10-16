«Фактически мертвы»: в США назвали свою ошибку в украинском кризисе

Полковник Макгрегор: Западу не удалось подготовить ВСУ к конфликту с Россией
Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko
Кто виновен в больших потерях ВСУ в зоне спецоперации?
Западным странам не удалось подготовить украинские войска к боевым действиям с ВС России. Такое заявление сделал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive.
«Мы начали вливать туда ресурсы и людей, и за короткое время действительно можно успеть сделать что-то, но создать вооруженную силу, способную противостоять великой державе за пять-семь лет? Это абсурд… Украина, ее правительство, фактически уже мертвы», — сказал он.
В результате, продолжил Макгрегор, ВСУ храбро сражались, но понесли большие потери. Правительства западных стран несут серьезную ответственность за атакую плохую подготовку. И в военном плане, считает полковник, конфликт на Украине уже закончился.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ наступают на разных направлениях, но сталкиваются с обороной РФ. Доложил об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
- 16 окт
- «Здесь больше трепета»: солистки «Фабрики» о концертах перед военнослужащими
- 16 окт
- Новый виток конфликта на Ближнем Востоке, новый мост и купюры в РФ: самые важные события дня
- 16 окт
- «На грани пропасти»: Украину предупредили о гражданской войне
- 16 окт
- «Мы не можем проиграть»: Кулеба призвал не отвлекаться от Украины на Израиль
- 16 окт
- «Без выхода»: в США рассказали, что Россия приготовила для Украины
- 16 окт
- Шойгу: ВСУ наступают на разных направлениях, но сталкиваются с обороной РФ
- 16 окт
- Путин попросил Шойгу доложить о происходящем в зоне СВО на Украине
- 16 окт
- ВС РФ уничтожили самоходку «Краб» польского производства
- 16 окт
- «Уходи!» — в США посоветовали Зеленскому покинуть Украину
- 16 окт
- Серия мощных взрывов прогремела минувшей ночью в нескольких регионах Украины
Читайте также
93%
-0.02 102.52
-0.03
Нашли ошибку?