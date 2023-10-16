«Фактически мертвы»: в США назвали свою ошибку в украинском кризисе

Кто виновен в больших потерях ВСУ в зоне спецоперации?

Западным странам не удалось подготовить украинские войска к боевым действиям с ВС России. Такое заявление сделал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive.

«Мы начали вливать туда ресурсы и людей, и за короткое время действительно можно успеть сделать что-то, но создать вооруженную силу, способную противостоять великой державе за пять-семь лет? Это абсурд… Украина, ее правительство, фактически уже мертвы», — сказал он.

В результате, продолжил Макгрегор, ВСУ храбро сражались, но понесли большие потери. Правительства западных стран несут серьезную ответственность за атакую плохую подготовку. И в военном плане, считает полковник, конфликт на Украине уже закончился.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ наступают на разных направлениях, но сталкиваются с обороной РФ. Доложил об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.