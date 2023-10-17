Дмитрий Кулеба: оружие с Киевом будут производить 59 компаний из 13 стран

Названия корпораций глава МИД раскрывать не стал. Да и существуют ли они?
Фото: www.globallookpress.com / Bernd Weißbrod
Вместе с Киевом оружие будут производить 59 компаний из 13 стран. Такими новостями о создании альянса поделился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов.
«Уже 59 компаний присоединились к альянсу оборонных индустрий. Они будут вместе с Украиной производить необходимое оружие», — отметил Кулеба.
Он не стал раскрывать названия корпораций, подписавших соглашение с Киевом. Также министр не сообщил дату начала производства и тип вооружений, которые будут производиться.
«Мы не можем проиграть»: Кулеба призвал не отвлекаться от Украины на Израиль
Ранее 5-tv.ru сообщал о других громких заявлениях министра иностранных дел. Некоторое время назад в одном из интервью Кулеба сообщил, что поражение Украины обернется концом для Европы. Однако, поспешив успокоить читателей, он отметил, что европейские лидеры продолжают поддерживать Киев столько, сколько это будет необходимо.
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