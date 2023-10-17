Дмитрий Кулеба: оружие с Киевом будут производить 59 компаний из 13 стран

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Названия корпораций глава МИД раскрывать не стал. Да и существуют ли они?

Дмитрий Кулеба: оружие с Киевом будут производить 59 компаний из 13 стран

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Weißbrod

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Тема:
Спецоперация

Вместе с Киевом оружие будут производить 59 компаний из 13 стран. Такими новостями о создании альянса поделился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов.

«Уже 59 компаний присоединились к альянсу оборонных индустрий. Они будут вместе с Украиной производить необходимое оружие», — отметил Кулеба.

Он не стал раскрывать названия корпораций, подписавших соглашение с Киевом. Также министр не сообщил дату начала производства и тип вооружений, которые будут производиться.

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Ранее 5-tv.ru сообщал о других громких заявлениях министра иностранных дел. Некоторое время назад в одном из интервью Кулеба сообщил, что поражение Украины обернется концом для Европы. Однако, поспешив успокоить читателей, он отметил, что европейские лидеры продолжают поддерживать Киев столько, сколько это будет необходимо.

Тема:
Спецоперация
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