Очередное вранье Запада? Опубликованы кадры обломков сбитой в зоне СВО ракеты ATACMS

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 1 169 0

Опубликованы кадры обломков сбитой в зоне СВО ракеты ATACMS

Очередное вранье Запада? Опубликованы кадры обломков сбитой в зоне СВО ракеты ATACMS

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Выяснилось, что эти боеприпасы Штаты уже поставляли Украине.

Вечером 17 октября 5-tv.ru опубликовал кадры обломков дальнобойной американской ракеты ATACMS из зоны специальной военной операции (СВО). Выяснилось, что Штаты уже поставляли эти боеприпасы ВСУ.

По нашим данным, ракета была сбита российской армии вчера. При этом только сегодня вечером Белый дом официально подтвердил передачу этих боеприпасов киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Зеленский подтвердил применение ВСУ американских ракет ATACMS. Ранее в этот день о поступлении на Украину обещанных Вашингтоном ракет ATACMS сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он поблагодарил США за поставку и заявил, что ракеты уже были применены при обстреле Бердянска в Запорожской области.

Очередное вранье Запада? Опубликованы кадры обломков сбитой в зоне СВО ракеты ATACMS

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация
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