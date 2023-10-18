Байден заявил, что удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой»

Президент США Джо Байден заявил, что удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа был нанесен «другой командой». Таким мнением он поделился в ходе официальной поездки в Израиль.

«На основе того, что я видел, похоже, это (удар. — Прим. ред.) был сделан другой командой, не вами», — сказал Байден премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Американский лидер также заверил израильского коллегу, что продолжит оказывать помощь стране, поскольку ей необходимо защищаться. В ответ на это Байден услышал от Нетаньяху слова благодарности.

«Мы видим эту поддержку в вашей безоговорочной приверженности тому, чтобы снабдить нас инструментами, которые нам нужны для самообороны», — подчеркнул премьер Израиля.

Накануне Минздрав Газы сообщил о гибели свыше 500 человек при ударе Израиля по местной больнице. Позже в Сети было опубликовано видео удара, и появилась информация о гибели более чем 800 человек, большинство из которых — женщины и дети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отрицает свою причастность к обстрелу больницы в секторе Газа и представила доказательства.