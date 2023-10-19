Хотят лишить тепла: ВСУ планируют атаковать Россию зимой беспилотниками

Военный эксперт Кнутов: Украина планирует атаковать российские ТЭС
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru
Какие планы готовят боевики из Киева?
Украина хочет оставить Россию без тепла и уже готовит план по атаке ее теплоэлектростанций. Об этом изданию URA.RU заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
По его мнению, в ближайшее время на российские регионы может быть произведена попытка атаки беспилотниками. Их целью, вероятнее всего, могут стать не только военные объекты, но в основном — объекты гражданской инфраструктуры, теплоэлектростанции, трансформаторные подстанции.
«Украинский режим разрабатывает беспилотники большой дальности для того, чтобы при возможности постараться атаковать в холодный период энергетические объекты, трансформаторные подстанции, чтобы вызвать серьезные аварии и отключение электроэнергии. Они готовятся к этому», — сказал Кнутов.
Пытаться атаковать ракетами киевские власти не будут — оружие не такое хорошее. А вот устроить террор с помощью беспилотников — любимая тактика Украины.
Однако все беспилотники в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались бессильны перед российскими средствами ПВО, что уже было неоднократно доказано на практике — ПВО и средства РЭБ успешно ликвидируют дроны. Военные используют радары раннего предупреждения, чтобы заглушить и нарушить связь с беспилотниками, а также пулеметы, чтобы сбивать их.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия может справиться с новыми подводными дронами ВСУ.
- 19 окт
- Батальон «Барс-12» громит подземные позиции ВСУ под Белогоровкой
- 19 окт
- Российская артиллерия уничтожила колонну ВСУ на краснолиманском направлении
- 19 окт
- «Их уничтожают»: США сообщили о трех котлах для ВСУ в зоне спецоперации
- 19 окт
- «Путин знает»: как ВСУ провалили контрнаступление и остались ни с чем
- 19 окт
- «Не смогут сделать»: в США раскрыли главный минус ракет ATACMS
- 19 окт
- Гаубица «Мста-Б» громит противника: лучшее видео из зоны СВО за день
- 19 окт
- «Уже завтра»: во Франции задумались о сроках окончания спецоперации
- 18 окт
- В украинском городе Николаев слышны взрывы
- 18 окт
- Путин пригласил Байдена на чаепитие: «Пусть берут блины»
- 18 окт
- МО РФ: над Белгородской областью уничтожен беспилотник
Читайте также
93%
0.02 102.91
0.16
Нашли ошибку?