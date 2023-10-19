Хотят лишить тепла: ВСУ планируют атаковать Россию зимой беспилотниками

|
Рита Миронова
Рита Миронова 32 0

Военный эксперт Кнутов: Украина планирует атаковать российские ТЭС

Хотят лишить тепла: ВСУ планируют атаковать Россию зимой беспилотниками

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Какие планы готовят боевики из Киева?

Украина хочет оставить Россию без тепла и уже готовит план по атаке ее теплоэлектростанций. Об этом изданию URA.RU заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его мнению, в ближайшее время на российские регионы может быть произведена попытка атаки беспилотниками. Их целью, вероятнее всего, могут стать не только военные объекты, но в основном — объекты гражданской инфраструктуры, теплоэлектростанции, трансформаторные подстанции.

«Украинский режим разрабатывает беспилотники большой дальности для того, чтобы при возможности постараться атаковать в холодный период энергетические объекты, трансформаторные подстанции, чтобы вызвать серьезные аварии и отключение электроэнергии. Они готовятся к этому», — сказал Кнутов.

Пытаться атаковать ракетами киевские власти не будут — оружие не такое хорошее. А вот устроить террор с помощью беспилотников — любимая тактика Украины.

Однако все беспилотники в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались бессильны перед российскими средствами ПВО, что уже было неоднократно доказано на практике — ПВО и средства РЭБ успешно ликвидируют дроны. Военные используют радары раннего предупреждения, чтобы заглушить и нарушить связь с беспилотниками, а также пулеметы, чтобы сбивать их.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия может справиться с новыми подводными дронами ВСУ.

Тема:
Спецоперация
19 окт
Батальон «Барс-12» громит подземные позиции ВСУ под Белогоровкой
19 окт
Российская артиллерия уничтожила колонну ВСУ на краснолиманском направлении
19 окт
«Их уничтожают»: США сообщили о трех котлах для ВСУ в зоне спецоперации
19 окт
«Путин знает»: как ВСУ провалили контрнаступление и остались ни с чем
19 окт
«Не смогут сделать»: в США раскрыли главный минус ракет ATACMS
19 окт
Гаубица «Мста-Б» громит противника: лучшее видео из зоны СВО за день
19 окт
«Уже завтра»: во Франции задумались о сроках окончания спецоперации
18 окт
В украинском городе Николаев слышны взрывы
18 окт
Путин пригласил Байдена на чаепитие: «Пусть берут блины»
18 окт
МО РФ: над Белгородской областью уничтожен беспилотник
+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.37
0.02 102.91
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:10
Как ядерное оружие: Киссинджер предупредил человечество из-за гонки ИИ
13:53
Число погибших в Израиле россиян достигло 19 человек
13:50
Пасынок Стаса Намина признался в убийстве сына и тещи музыканта
13:42
Путин поддержал идею проведения спортивных парадов на Красной площади
13:33
Хотят лишить тепла: ВСУ планируют атаковать Россию зимой беспилотниками
13:32
В Киеве продолжают решать вопрос о запрете УПЦ

Сейчас читают

Алена Кравец после визита к онкологу лишилась шикарной груди
Внучка сызранки в автобусе спасала бившегося в припадке кондуктора пока другие зевали
Искусственный интеллект – новое ядерное оружие: о чем предупреждает Генри Киссинджер
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России