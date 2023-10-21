Американские военные обозреватели назвали долгосрочные перспективы киевского режима печальными. Почему они пришли к такому выводу?

Следующий год для Украины станет крайне сложным, и перспективы у киевского режима весьма печальные. Об этом заявили военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс в подкасте американского портала War on the Rocks.

Одной из основных проблем для Украины в 2004 году, по мнению экспертов, станет растущая мощность военно-промышленного комплекса России.

«Усилия России по мобилизации военного производства приносят ей плоды», — отметил Комфан в беседе с коллегой.

Обозреватель также подчеркнул, что в РФ заметна устойчивая тенденция наращивания выпуска боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов.

Одновременно Райан Эванс указал на смену приоритетов для США, которые весь период специальной военной операции России на Украине являлись главными поставщиками вооружения и финансовых вливаний. Теперь же Запад переключил свое внимание на обострение арабо-израильского конфликта. Кроме того, представители Республиканской партии США потребовали у американских властей сосредоточиться на противостоянии с Китаем.

Таким образом, военные обозреватели считают, что «в долгосрочной перспективе Украину ждет печальная картина».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Польше новейшее оружие РФ назвали кошмаром для Украины.